Карелия вошла в тройку лучших маршрутов для путешествий на автомобиле по России

В преддверии Дня автомобилиста, который отмечается 27 октября, были названы самые лучшие маршруты для путешествий на машине по России.

Опрос накануне праздника автомобилистов провел сервис бронирования Tvil.ru. Большинства респондентов (45,37%) назвали путешествие по Крымскому полуострову самым красивым и запоминающимся. Второе место в рейтинге самых лучших маршрутов заняла поездка по побережью Черного моря в Краснодарском крае — за нее проголосовали 12,96% респондентов.

Тройку замкнула Карелия. Республика получила 10,91% голосов.

В десятку лучших маршрутов для путешествий на машине вошли также города "Золотого кольца" России, Мурманская область и Кольский полуостров, Республика Алтай, Калмыцкая степь и Астраханская область, Приэльбрусье и озеро Байкал и Южный Урал, пишет REGNUM.