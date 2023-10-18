Боеприпасы нашли у гражданина Финляндии, выезжавшего через границу в Карелии

В карельском пункте пропуска Суоперя остановили финна, вывозившего боеприпасы из России.

Как сообщили в пресс-службе Карельской таможни, на МАПП Суоперя в автомобиле 47-летнего гражданина Финляндии были обнаружены две коробки охотничьих патронов к огнестрельному оружию. Найти боеприпасы в багажнике авто помогла служебная собака.

Всего в коробках находилось 34 патрона и две выхолощенные гильзы с пробитыми капсюлями. Задекларированы патроны не были. Разрешительные документы на вывоз также отсутствовали.

Патроны были изъяты, а финну теперь грозит ответственность, вплоть до уголовной.

«Оружие, основные части огнестрельного оружия, патроны, составные части патронов, конструктивно сходные с оружием изделия подлежат декларированию в письменной форме при их перемещении физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации для личного пользования», — прокомментировал начальник таможенного поста МАПП Суоперя Алексей Лесницкий.

В Управлении таможни напомнили, что для провоза через границу оружия, комплектующих к нему и боеприпасов необходимо получить разрешение Федеральной службы войск национальной гвардии России.