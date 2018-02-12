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Новости. Общество
18:40, 12 Февраля 2018
фото: rbc.ru

Богатейший россиянин сможет содержать Россию две недели

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Владелец горно-металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов может две недели оплачивать расходы России.

Об этом говорится в рейтинге Robin Hood Index, составленном агентством Bloomberg, передает "Лента.ру". При составлении рейтинга использовались данные Bloomberg Billionaires Index и Международного валютного фонда (МВФ) о бюджетных расходах в странах.

В список включено 49 государств. Эксперты подсчитали, на сколько бы хватило богатства богатейших граждан этих стран, если бы они пожертвовали свое состояние государству.

Состояния богатейших граждан Китая (Джек Ма), Японии (Тадаси Янай) и Польши (Зигмунд Солорз-Зак) хватило бы на 4 дня. Самый состоятельный американец Джефф Безос смог бы обеспечивать США в течении 5 дней.

Наиболее долго содержать свои государства могут богатейшие жители двух стран. Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили мог бы "кормить" республику в течении 430 дней (в день потребуется 13,5 миллиона долларов), а гражданин Кипра Джон Фредриксен мог бы покрыть расходы страны за 441 день (10,4 миллиона долларов ежедневно).

На конец 2017 года Bloomberg оценивало состояние Мордашова в 19,7 миллиарда долларов. Согласно оценке МВФ, ежедневно из бюджета России тратится почти 1,4 миллиарда долларов.

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