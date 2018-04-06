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Новости. Общество
19:40, 06 Апреля 2018

Бойфренд посоветовал подруге избавиться от "пивного пуза" и пожалел

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Пользователи сети затравили молодого человека, который рассказал возлюбленной о ее "проблемах" с лишним весом. Об этом она написала в Twitter.

Девушка по имени Шелби Джонсон страдала от недостатка массы тела. За несколько месяцев ей с трудом удалось поправиться до 55 килограммов, однако бойфренду не понравились изменения в теле подруги: он раскритиковал ее "пивное пузо".

Расстроенная словами своего молодого человека девушка опубликовала скриншот переписки в Twitter. Она рассказала о полной растерянности, потому что не ожидала услышать такие слова от любимого человека. Джонсон добавила, что весила столько же, когда начала встречаться с тем же парнем пять месяцев назад.

Твит быстро набрал популярность в социальной сети. Сотни пользователей Twitter поддержали Джонсон добрыми словами и советами: в частности, люди предложили ей расстаться с грубияном, пишет Лента.ру.

"Он не заслуживает тебя, дорогая. Не нужно такого негатива вокруг. Ты выглядишь великолепно!" - заявили посетители соцсети. Другие назвали парня "гребаным идиотом" и "токсичной личностью".

Джонсон поблагодарила пользователей за "потрясающую" поддержку. Она пообещала расстаться с молодым человеком в ближайшее время.

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