Бойцы Росгвардии Карелии остановили дебошира, мешавшего спать своей маме в Рождество

В Петрозаводске женщина вызвала сотрудников Росгвардии, чтобы они помогли утихомирить пьяного сына, сообщили в ведомстве.

В Петрозаводске 28-летний нетрезвый сын мешал своей матери отдыхать в Рождество – дебоширил и не давал спать. 45-летняя женщина воспользовалась услугой "Мобильный телохранитель".

По тревожному сигналу в квартиру незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые остановили пьяного дебошира.

Задержанный мужчина был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции для дальнейшего разбирательства.