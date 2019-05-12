Бойцы Росгвардии Карелии задержали буйного посетителя больницы скорой медицинской помощи

Буйный гражданин мешал работать врачам БСМП и был задержан, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В пятницу, 10 мая, около полудня сотрудникам вневедомственной охраны пришлось выехать на вызов в больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.

К росгвардейцам за помощью обратился начальник охраны медицинского учреждения. Причиной вызова стало неадекватное поведение мужчины, который мешал посетителям и работе медицинского персонала, ругался нецензурной бранью.

На правонарушителя сотрудникам вневедомственной охраны пришлось надеть наручники, так как он вёл себя буйно и мог причинить вред себе или окружающим. Задержанный гражданин был передан сотрудникам органов внутренних дел.