09:14, 12 Мая 2019
Бойцы Росгвардии Карелии задержали буйного посетителя больницы скорой медицинской помощи
Новости по теме
Загрузка...
Буйный гражданин мешал работать врачам БСМП и был задержан, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В пятницу, 10 мая, около полудня сотрудникам вневедомственной охраны пришлось выехать на вызов в больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.
К росгвардейцам за помощью обратился начальник охраны медицинского учреждения. Причиной вызова стало неадекватное поведение мужчины, который мешал посетителям и работе медицинского персонала, ругался нецензурной бранью.
На правонарушителя сотрудникам вневедомственной охраны пришлось надеть наручники, так как он вёл себя буйно и мог причинить вред себе или окружающим. Задержанный гражданин был передан сотрудникам органов внутренних дел.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.05.2019, 11:36
11.05.2019, 14:10
07.05.2019, 13:52
06.05.2019, 12:45
08.05.2019, 07:25
Аналитика
08.05.2019 15:01
Капитал
Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.
07.05.2019 10:53
06.05.2019 10:45
06.05.2019 09:54
06.05.2019 09:31
Чтиво
08.05.2019 12:28
Личное мнение
Памяти о погибших не нужны салюты и марширующие дети в военной форме.
07.05.2019 13:49
30.04.2019 14:26
30.04.2019 10:37
Медиа
09.05.2019 15:12
Комментарии