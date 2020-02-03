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Бойцы Росгвардии Карелии задержали двух пьяных покупателей и девушку, громившую бар

Новости. Происшествия
17:40, 03 Февраля 2020
фото: управление Росгвардии Карелии
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Сотрудниками вневедомственной охраны задержаны нарушившие общественный порядок граждане, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске 1 февраля около полудня тревожную кнопку нажала работница бара на улице Луначарского. Позвать на помощь сотрудников вневедомственной охраны её вынудили двое находившихся в состоянии алкогольного опьянения мужчин, которые мешали работе заведения и его посетителям. Граждан пришлось задержать и передать сотрудникам патрульно-постовой службы полиции для составления административных протоколов за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.

Поздно вечером этого же дня сработала тревожная сигнализация в одном из баров микрорайона Кукковка. Там одна из посетительниц испортила имущество заведения. 29-летняя гражданка задержана и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Не обошлось в республике и без хищений. Попытки выноса товара без оплаты из сетевых магазинов зарегистрированы как в Петрозаводске, так и в районных центрах Карелии.

Правонарушители задержаны и переданы сотрудникам органов внутренних дел. Им грозит административная ответственность за мелкое хищение.

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