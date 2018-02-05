Бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину в украденных спортивных штанах

Жителю Кондопоги не удалось бесплатно забрать из магазина в Петрозаводске понравившиеся спортивные штаны, сообщили в Отделе Росгвардии Карелии.

В минувшую пятницу 2 февраля в одном из петрозаводских гипермаркетов был задержан 28-летний житель Кондопоги.

Мужчина задержан с поличным сотрудниками вневедомственной охраны.

Предметом хищения стали спортивные брюки стоимостью 3,5 тысячи рублей, которые гражданин надел на себя и так пытался покинуть торговое заведение.

Злоумышленник передан полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.