Бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину за то, что залил алкоголем печь в сауне

В Петрозаводске молодой человек испортил печь в сауне, залив ее спиртным, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, утром 23 марта получила вызов от дежурного с сообщением о правонарушении в одной из городских саун.

На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что гражданин, 35-летний житель поселка Ладва, во время распития спиртных напитков залил алкоголем печь, в результате чего испортил имущество и нанес материальный ущерб администрации заведения.

Нарушителя задержали и передали участковому уполномоченному полиции.