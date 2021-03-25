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Бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину за то, что залил алкоголем печь в сауне

Новости. Происшествия
09:04, 26 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Петрозаводске молодой человек испортил печь в сауне, залив ее спиртным, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, утром 23 марта получила вызов от дежурного с сообщением о правонарушении в одной из городских саун.

На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что гражданин, 35-летний житель поселка Ладва, во время распития спиртных напитков залил алкоголем печь, в результате чего испортил имущество и нанес материальный ущерб администрации заведения.

Нарушителя задержали и передали участковому уполномоченному полиции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-26 09:47:39
Наш человек.
Off
2021-03-26 10:02:23
кир, ваш ваш..
Саныч
2021-03-26 09:25:12
Как можно испортить печь алкоголем?
врунофф
2021-03-26 09:37:10
Саныч, плесни ликера :)
наташка
2021-03-26 09:10:24
Боярой ?
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