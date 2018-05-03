Бойцы Росгвардии помогли разбудить заснувших посетителей кафе в Питкяранте

В Питкяранте буйных посетителей пришлось выводить из кафе сотрудникам вневедомственной охраны, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Праздник Весны и Труда не обошёлся без инцидентов с участием нетрезвых граждан в городах республики Карелия.

Так, 1 мая группе задержания вневедомственной охраны пришлось выезжать на сработку тревожной сигнализации в одно из кафе, расположенное в Питкяранте.

Прибывшим на место стражам правопорядка сотрудники кафе пояснили, что двое посетителей кафе изрядно приняли алкогольной продукции и уснули за столом. Персонал заведения попытался разбудить клиентов, но попытки не увенчались успехом.

Росгвардейцы привели в чувство мужчин, но один из них начал буянить, мешая другими посетителям отдыхать – выражался грубой нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками.

Нетрезвых мужчин по просьбе работников кафе и посетителей вывели на улицу, где буйный гражданин и дальше продолжил вести себя вызывающе. Задержанный мужчина был передан нарядом вневедомственной охраны сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Теперь ему грозит штраф.