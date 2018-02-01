Бойцы Росгвардии задержали двух петрозаводчан с рыбой и алкоголем

За вчерашний день один из петрозаводских магазинов мог потерять более 5 тысяч рублей выручки, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Дежурные наряды выезжали на сработку тревожной сигнализации в торговую точку микрорайона Кукковка в обеденное время и после шести вечера.

В первом случае был задержан 52-летний гражданин, который пытался вынести красную рыбу, во втором – 24-летний молодой человек, выбравший предметом хищения бутылку алкоголя стоимостью более 4 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали сотрудники вневедомственной охраны.

Оба переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о привлечении к административной и уголовной ответственности.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрированы еще три попытки хищения товара – в магазинах Сортавалы, Кеми и Кондопоги.