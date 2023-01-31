Боксер из Карелии стал серебряным призером международных соревнований

Спортсмен из Сегежи Кристиан Чечуков завоевал «серебро» на Международных соревнованиях по боксу памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках.
В Комсомольске-на-Амуре прошли Международных соревнованиях по боксу памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках. Честь Карелии защищал боксер из Сегежи, кандидат в мастера спорта России Кристина Чечуков. Он выступал в весовой категории 71 кг, рассказали в Минобразования и спорта республики.
В финальном поединке Кристина Чечуков раздельным решением судей уступил Артему Костину и стал серебряным призером.
Ранее Кристиан Чечуков стал третьим на турнире в Санкт-Петербурге.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание