Боксер из Карелии стал серебряным призером международных соревнований

Спортсмен из Сегежи Кристиан Чечуков завоевал «серебро» на Международных соревнованиях по боксу памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках.

В Комсомольске-на-Амуре прошли Международных соревнованиях по боксу памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках. Честь Карелии защищал боксер из Сегежи, кандидат в мастера спорта России Кристина Чечуков. Он выступал в весовой категории 71 кг, рассказали в Минобразования и спорта республики.

В финальном поединке Кристина Чечуков раздельным решением судей уступил Артему Костину и стал серебряным призером.

Ранее Кристиан Чечуков стал третьим на турнире в Санкт-Петербурге.