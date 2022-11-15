Боксер из Карелии завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях

Спортсмен из Сегежи стал третьим на турнире в Санкт-Петербурге.

Кандидат в мастера спорта России Кристиан Чечуков завоевал бронзовую награду на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова». Он Кристиан одержал две победы, уступив в равном поединке в полуфинале. По итогам стартов карельский боксёр вошёл в основной состав сборной страны среди юниоров, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.

Турнир «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова В Санкт-Петербурге» проводится с 1984 года и считается одним из ключевых в карьере юных боксеров.

Ранее сообщалось, самбист из Карелии победил двукратного чемпиона мира на турнире в Москве.