Самбист из Карелии победил двукратного чемпиона мира на турнире в Москве

Спортсмены из Карелии завоевали медали на всероссийском турнире по самбо в Московской области.

На всероссийском турнире «Кубок лиги самбо» отлично выступили воспитанники школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска, студенты ПетрГУ. С победой подопечных тренера Романа Шегельмана поздравили в сообществе «Спорт — норма жизни Карелии».

Золотую медаль завоевал Арман Багдасарян. В финальной встрече Арман одержал уверенную победу над двукратным победителем Первенства мира Али Дагоевым из Москвы.

Роберту Мойсеенко немного не хватило до высшей ступени пьедестала, по итогам поединков у молодого человека «серебро».

Соревнования по самбо собрали сильнейших спортсменов из 55 университетов разных регионов страны.