Более 10 тысяч биометрических банкоматов установят в России

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц.

О банкоматах нового поколения рассказал "Известиям" генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин. Ожидается, что в них можно будет совершать операции без пластиковой карты: банкомат распознает человека по его внешности. Однако перед этим клиенту нужно будет предоставить кредитной организации свои биометрические данные, которые будут привязаны к счетам.

Биометрические автоматы уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, пояснил Александр Ханин. По его словам, новые устройства будут установлены до конца 2019 года.

Предполагается, что с появлением банкоматов нового поколения традиционные пластиковые карты их пользователям не понадобятся. Клиентам не придется вставлять их в устройство, чтобы, например, снять наличные: аппараты будут распознавать граждан по лицу. Это станет возможным благодаря развитию биометрии — слепки лица будут привязаны к счетам клиентов, и они смогут совершать любые операции.

Банкам это выгодно тем, что сократятся расходы на выпуск пластиковых карт. Также ожидается, что сократится время, которое требуется на проведение операции.

С 1 июля 2018 года действует общероссийская Единая биометрическая система (ЕБС), в которой собираются слепки голоса и фото клиентов банков. Таким образом, граждане могут пройти удаленную идентификацию и получить доступ к счету. В банкоматах она пока не используется.

В других крупнейших банках также интересуются АТМ с функцией распознавания клиентов по лицу. Так, в МТС-банке рассказали, что в IV квартале этого года в ряде салонов сотового оператора установят устройства самообслуживания с возможностью биометрической идентификации для абонентов и клиентов кредитной организации, уточнила руководитель направления цифрового бизнеса, технологий и инноваций МТС-банка Анна Федоренко. Но на первом этапе данные будут сверять с паспортом клиента.

В ВТБ также заинтересованы во внедрении биометрии в сети устройств самообслуживания. Тестирование этой технологии планируется начать в IV квартале 2019 года.