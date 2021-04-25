За две недели более 100 водителей в Карелии подвергли опасности детей

За две недели 101 водитель нарушил правила перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Более 100 водителей привлечено к ответственности за нарушение правил перевозки детей в рамках профилактического мероприятия «Главный пассажир». Чаще всего нарушают в Петрозаводске, Кондопожском и Прионежском районах.

Водители-мужчины перевозят детей не по правилам чаще, чем автоледи. Так, во время мероприятия автоинспекторы привлекли к ответственности 70 мужчин и 31 женщину.

С начала года в 10 ДТП 2 юных пассажира погибли, 10 были травмированы. Каждая вторая авария зарегистрирована в промежуток времени с 7 до 8 утра. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, однако столкновения были такой силы, что дети получили ушибы, травмы головы.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что детское удерживающее устройство, индивидуально подобранное по росту и весу ребенка, правильно установленное в автомобиле, позволяет снизить тяжесть последствий в результате ДТП, но не снижает риск стать его участником. При управлении транспортным средством, в котором находится ребенок, необходимо включать для себя «Детский» режим.