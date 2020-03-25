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Более 110 жителей Карелии были переведены на самокарантин из-за коронавируса за сутки

Новости. Общество
09:07, 26 Марта 2020
фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO
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На режим самоизоляции перешли уже 765 жителей республики, сообщил министр здравоохранения Карелии.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков представил оперативную информацию по коронавирусу в регионе. На 26 марта в учреждения здравоохранения госпитализированы 24 человека. 24 человека были выписаны из больниц.

На 11 человек выросло число жителей Карелии, находящихся на самокарантине. Сегодня уже 765 человек переведены на режим самоизоляции. 8 находятся в местах обсервации.

В республике проведено 590 исследований, 1 результат – условно положительный.

Ранее власти Карелии рекомендовали людям старше 60 лет перейти в режим самоизоляции.

 

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