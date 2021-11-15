Более 12 тысяч кубометров снега вывезла с улиц Петрозаводска производственная компания

По просьбе администрации Петрозаводска на уборку дорог и тротуаров города от снега вышли частные компании, которые помогают основным подрядчикам.

Одна из таких компаний – ООО «Недра», которая поставляет песок для ремонта и реконструкции дорог, и имеет на вооружении собственный парк техники. Ее руководитель – депутат Петросовета от КПРФ Александр Калько, представляющий интересы жителей отдаленных районов Петрозаводска – Соломенного, СКЗ, Пятого поселка, контролировал эту работу на всех участках уборки, принимая, в том числе обращения от горожан.

Как пояснили в руководстве предприятия, на уборку улиц было отправлено 7 тракторов и другая техника, которые с 4 по 13 декабря работали практически круглосуточно. В общей сложности с улиц города вывезли более 12 тысяч кубометров снега.