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Более 12 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью заключили жители СЗФО с помощью сервисов Сбера

Новости. Общество
11:10, 26 Апреля 2022
фото: © Александр Подгорчук

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В первом квартале 2022 года жители Северо-Запада оформили с помощью сервисов «Электронной регистрации» и «Безопасных расчётов» более 12 000 неипотечных сделок.

Республика Карелия замыкает пятерку регионов-лидеров СЗФО по количеству таких сделок.

Сервисы Сбербанка по электронной регистрации права собственности и безопасным расчетам позволяют направлять документы на регистрацию сделки недвижимости без посещения МФЦ и Росреестра, а также безопасно проводить необходимые взаиморасчёты между продавцом и покупателем за один визит в банк, при этом они могут находиться в разных городах России.

Популярностью у клиентов Сбера также пользуется сервис «Юридическая проверка». Правовое заключение, которое клиент получает после проверки, помогает избежать покупки опасной квартиры и защитить свои права в случае непредвиденных рисков. По результатам услуги клиент также получает сертификат, который гарантирует возмещение денежных средств в размере кадастровой стоимости недвижимости до 10 млн рублей в случае утраты права собственности.

Воспользоваться сервисами Сбербанка могут и ипотечные клиенты, и те, кто покупает недвижимость за собственные средства. Сервисы доступны при покупке квартир в новостройках и на вторичном рынке, комнат, коммерческой недвижимости, а также при оформлении земельных участков.

Вопросы по приобретению и регистрации жилья и другим сервисам банка можно решить на Домклик от Сбербанка.

Записаться на сделку можно также на сайте www.domclick.ru, через риелтора или в офисах Сбера.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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