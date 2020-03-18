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Более 150 автовладельцев Петрозаводска оштрафованы за парковку на газонах

Новости. Общество
10:33, 19 Марта 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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С начала 2020 года составлено уже более 150 протоколов в отношении нарушителей, размещающих свои автомобили на озелененных территориях города.

Инспекторы в ежедневном режиме проводится плановый осмотр территории Петрозаводска на предмет соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. В случае выявления правонарушений, незамедлительно принимаются меры к возбуждению дела об административном правонарушении, сообщили в мэрии.

"Также активную позицию занимают граждане, производят фото- и видео-фиксацию транспортного средства, размещенного с нарушениями, и направляют обращение в наш адрес. По результатам рассмотрения материалов принимается процессуальное решение", – отметил начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев.

За 2019 год в отношении 691 петрозаводчан были составлены протоколы об административных правонарушениях по факту размещения автомобилей в неустановленном для этого месте. С начала 2020 года таких протоколов составлено уже более 150.

За нарушение автовладельцам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей. Должные лица заплатят за парковку на газоне от пяти до десяти тысяч рублей, а юридические лица - от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее появилась схема размещения платных парковок в Петрозаводске.

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