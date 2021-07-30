Реклама
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
Новое
Сегодня 14:42
ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета
30.07.2021 14:02
Новый порядок аккредитации СМИ на выборах: самое важное
29.07.2021 17:18

Более 380 безработных Карелии планируют стать предпринимателями

Новости. Экономика
15:42, 02 Августа 2021
фото: © Правительство РК

Новости партнеров

С начала этого года 157 жителей республики, состоящих на учете в органах занятости населения, собираются открыть свое дело с помощью господдержки.

Как сообщается на сайте правительства региона, 83 безработных в Карелии на сегодняшний день разрабатывают проекты, что даст им возможность попробовать свои силы в предпринимательстве. Открыть свое дело можно благодаря безвозмездной финансовой помощи: от 200 до 250 тыс. рублей предусмотрены на поддержку предпринимательской инициативы безработному.

С начала этого года 157 человек, представившие бизнес-планы, уже получили деньги и планируют открыть свое дело в таких сферах, как строительство жилых и нежилых зданий, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов, ветеринария.

Так, в агентстве занятости населения Сортавальского района состоялось заседание комиссии по рассмотрению бизнес-планов безработных. Свои проекты представили многодетные мамы Пономарева Валентина, Тарханова Юлия, молодая мама Анастасия Вайткене и Соболева Людмила. Будущие предприниматели выбрали для своей деятельности: оказание юридических услуг, музыкальное сопровождение праздников, розничную торговлю санитарно - техническим оборудованием, открытие маникюрного кабинета. Комиссия приняла положительное решение - выделить средства для открытия собственного дела в размере 250 тысяч рублей каждому.

Анна Каллиева из Кеми в марте получила 250 тысяч рублей на развитие гостевого дома. Имея в Кемском районе дом на побережье Белого моря с земельным участком, Анна решила использовать его для отдыха и ночлега гостей. Предприниматель приобрела оборудование, постельные принадлежности, бытовую технику, необходимые для оснащения помещений гостевого дома. Теперь деятельность Анны связана с предоставлением мест для временного проживания, что позволяет туристам переночевать по пути на Соловецкие острова.

Управление труда и занятости продолжает оказывать безвозмездную финансовую помощь на поддержку предпринимательской инициативы безработным гражданам, состоящим на учете в качестве безработных. На эти цели в этом году из бюджета выделено 86,45 млн руб., что позволит 380 безработным начать свой бизнес при содействии органов службы занятости.

Всего, начиная с 2009 года, собственное дело при поддержке органов службы занятости открыли более 5600 жителей Карелии, из которых более 70 процентов продолжают свою деятельность, создают дополнительные рабочие места.

Для получения финансовой помощи на поддержку предпринимательской инициативы безработным гражданам следует обращаться в Агентство занятости населения по месту жительства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-08-02 16:21:48
Надежды юношей питают. Не станут они бизнесменами. Большая часть из них. Нужны способности. А тут слабо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 3
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»