Более 200 трудных подростков в Карелии попали под надзор шеф-наставников

МВД Карелии для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних закрепляет за трудными подростками специальных шеф-наставников.

Об этом сообщил врио главы МВД Максим Корепов на сегодняшнем заседании парламента республики, где он выступил с отчетом о работе ведомства.

«Организована работа шеф-наставников, в том числе, с привлечением членов Общественного совета и ветеранов органов внутренних дел. По итогам года шеф-наставники были закреплены за 202 несовершеннолетними. По результатам работы с наставниками с профилактического учета по исправлению снято 50 несовершеннолетних», — сказал Корепов.