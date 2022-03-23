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Более 200 трудных подростков в Карелии попали под надзор шеф-наставников

Новости. Общество
14:25, 24 Марта 2022
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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МВД Карелии для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних закрепляет за трудными подростками специальных шеф-наставников.

Об этом сообщил врио главы МВД Максим Корепов на сегодняшнем заседании парламента республики, где он выступил с отчетом о работе ведомства.

«Организована работа шеф-наставников, в том числе, с привлечением членов Общественного совета и ветеранов органов внутренних дел. По итогам года шеф-наставники были закреплены за 202 несовершеннолетними. По результатам работы с наставниками с профилактического учета по исправлению снято 50 несовершеннолетних», — сказал Корепов.

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