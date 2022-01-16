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Более 250 заключенных получили паспорта в колониях Карелии

Новости. Общество
15:05, 17 Января 2022
фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

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В 2021 году обладателями основного документа гражданина Российской Федерации стал 251 осужденный, отбывающий наказание в местах лишения свободы региона.

По закону, при отсутствии паспорта в личном деле осужденного или, если истек срок его действия, администрация исправительного учреждения заблаговременно принимает меры по оформлению ему документа. Паспортизацией осужденных занимаются сотрудники отделов специального учета подведомственных учреждений УФСИН. Полученный паспорт хранится в личном деле осужденного и выдается на руки в день освобождения. В прошлом году паспорта получили 251 заключенный, рассказали в УФСИН по Карелии.

«Паспортизация является важным фактором. После освобождения из исправительного учреждения человек без паспорта сталкивается с рядом проблем при трудоустройстве и регистрации по месту жительства. Поэтому своевременная паспортизация играет существенную роль в подготовке осужденных к освобождению и дальнейшей их адаптации в условиях современного общества. Наличие паспорта дает осужденным возможность после освобождения получить социальные выплаты, стать на учет в службу занятости, устроиться на работу, а это, в свою очередь, является существенной профилактикой совершения повторных преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

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Комментарии

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Экcперд
2022-01-17 16:22:07
Почему с педофила по кличке " историк " моральный ущерб не взыскали в пользу потерпевшей девочки ? Где правозащитники ?
Teатральный критик
2022-01-17 16:10:08
Некоторых было бы весьма полезно лишить гражданства
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