Более 28 тысяч потребительских кредитов оформили жители Карелии в Сбербанке за 5 месяцев 2021 года

За 5 месяцев 2021 года Сбербанк в Карелии выдал более 28 тысяч потребительских кредитов, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем займов составил 6,8 млрд рублей, средняя сумма кредита — 242 тысячи рублей. Основная доля займов — почти 70% — была оформлена клиентами в мобильном приложении СберБанк Онлайн или через веб-версию интернет-банка.

Наиболее часто кредиты брали клиенты предприятий — участников зарплатных проектов (51% от всех оформленных за 5 месяцев 2021 года кредитных договоров). Самое большое количество займов — 37% — оформлено на сумму до 100 тысяч рублей, один миллион и более взяли только 4% заёмщиков. Половина заёмщиков — клиенты в возрасте от 30 до 45 лет, 16% кредитов приходится на молодых людей до 30 лет.

«Современные цифровые технологии позволяют нашим клиентам оформить кредит, не посещая офиса банка. При подаче заявки через личный кабинет СберБанк Онлайн заемщики могут самостоятельно установить удобную для себя дату внесения платежей и в дальнейшем дистанционно управлять своим кредитом: например, погасить его досрочно или перенести выплату по займу на следующий месяц. Сервис „Перенос платежа“ доступен клиентам банка, оформившим кредит после 27 января 2021 года, внесшим не менее шести регулярных платежей и не имеющим просрочек и реструктуризаций», — сказала заместитель управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк Лариса Суханова.

Потребительский кредит можно получить в офисе банка, в СберБанк Онлайн и в мобильном приложении. При оформлении онлайн есть функция сохранения заявки до отправления на рассмотрение в банк. Отложенная заявка получит статус «Черновик», её можно найти в разделе «Кредиты», продолжив оформление в удобное время.

Решение по заявке занимает от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение минуты. Обслуживать кредит также удобно в Сбербанк Онлайн. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.

Для справки: В целом по Северо-Западу с января по май текущего года в СЗФО выдано 464 тысячи потребительских кредитов объемом 113,7 млрд рублей.

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк