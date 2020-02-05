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Более 340 компаний Карелии заявили о желании выйти на международный рынок

Новости. Экономика
09:42, 06 Февраля 2020
фото: Центр поддержки экспорта
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Контракты на поставки продукции за границу заключили 35 компаний на общую сумму 3,5 млн долларов США, сообщили в Центре поддержки экспорта Корпорации развития Республики Карелия.

Центром были профинансированы мероприятия на сумму более 33 млн. рублей. Эти деньги пошли на обучение предпринимателей основам экспорта, организацию их участия в международных выставках, подготовку для них презентационных материалов, проектов контрактов и множество других мер поддержки, в которых нуждаются компании, стремящиеся выйти на зарубежные рынки.

В прошлом году для них было организовано около 20 семинаров по разным вопросам экспортной деятельности, две крупных международных конференции, более 10 мастер-классов от успешных экспортеров, 17 выставок во Франции, Италии, Германии, Голландии, Казахстане, Чехии и других странах мира, 5 бизнес-миссий в Австрии, Казахстане, Азербайджане, Финляндии, Израиле.

А еще были десятки маркетинговых исследований, экспертных заключений о конъюнктуре зарубежных рынков, поиск партнеров за рубежом и масса другой "черновой" работы.

Обычно экспортеры вынуждены проводить ее за свой счет, а здесь им все сделали на готово специалисты Центра поддержки экспорта и компаний-партнеров.

Чем занимаются предприниматели, получившие поддержку Центра, и какие для них организованы условия, читайте здесь.

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