Более 35 млн рублей получили работодатели Карелии на охрану труда

Фонд социального страхования РФ выделили работодателям Карелии 35,7 млн рублей на обеспечение мер по охране труда.

Как пишут "Вести Карелии", 338 работодателей получили в этом году финансовое обеспечение мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников за счет средств социального страхования на общую сумму 35,7 млн. рублей.

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