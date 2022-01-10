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Более 4 тысяч человек посетили Национальный музей Карелии на новогодних праздниках

Новости. Культура
17:40, 11 Января 2022
фото: Минкультуры Карелии

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Национальный музей Республики Карелия в новогодние каникулы принял множество туристов со всех уголков России.

Как рассказали в правительстве Республики Карелия, новогодние и рождественские праздники в Национальном музее Карелии получились веселыми, шумными и интересными. За 10 дней в гостях побывало более 4000 человек, для которых сотрудники музея провели около 70 экскурсий и мероприятий, 30 мастер-классов, изготовили 75 метров новогодней гирлянды из фондовых открыток, 45 чудесных украшений в виде снежинки, 100 коробочек-бонбоньерок, 120 брелоков на память о визите в Карелию.

Туристы из разных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Мурманск, Воронеж, Сочи, Тобольск, Омск, Красноярск и других мест совершили «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому» и узнали про праздник Йоля, который отмечали в средневековой Карелии. Гости познакомились со старинными рождественскими обрядами и национальными особенностями края. В память о посещении Карелии и музея каждый изготовил святочного духа Сюндю и снял с елки мешочек с предсказанием на год грядущий.

Кроме того, для всех желающих каждый день были организованы сеансы обзорных экскурсий по постоянной экспозиции музея. «Экскурсионная мозаика» познакомила жителей и гостей города с древними лабиринтами, средневековыми рыцарями, а также приоткрыла тайну наскальных рисунков. Многие посетители отметили интересной новую выставку музея — «IZÄNDÄ. Карельское восстание 1921–1922 годов», посвященную главе большой семьи, которого называли «izändä» («изяндя») — старший мужчина, ответственный за жизнь и будущее своего рода.

Визитом в Национальный музей Карелии радовали и владельцы Пушкинских карт, ведь в этом году государство выделило пять тысяч рублей на посещение учреждений культуры.

Посетители благодарили сотрудников музея за прекрасную праздничную атмосферу, хорошее настроение и оставили много хороших отзывов: «Шикарное место, позволяет обычному туристу, познакомиться с информацией о зарождении этого удивительного края», «Хороший, качественный краеведческий музей. Представлены как наскальные рисунки, так и вся история до наших дней. Много интересных экспонатов».

Национальный музей Республики Карелия благодарит жителей и гостей города за интерес к истории и культуре края, за сохранение традиций и приобщение молодежи к культурным ценностям региона.

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