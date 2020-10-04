Более 40 пьяных водителей были пойманы инспекторами за неделю в Карелии

В республике за прошедшую неделю 41 нетрезвый водитель отстранен от управления автотранспортом, сообщает Госавтоинспекция.

За минувшую неделю на дорогах республики автоинспекторы пресекли 41 нарушение правил дорожного движения, совершенных нетрезвыми водителями. Из них семь водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении пяти водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Как сообщают в ГИБДД, один нетрезвый водитель находилcя на месте дорожной аварии, утверждая, что употребил алкоголь после совершения ДТП. Автоинспекторы привлекли нарушителя к административной ответственности.

Так, за невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, ему предстоит понести наказание в виде наложения административного штрафа в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком до 2 лет, пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель попался в руки инспекторов в одном из районов Карелии.