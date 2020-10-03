Пьяный водитель попался в руки инспекторов в одном из районов Карелии

Автомобилисту, севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения, грозит лишение прав.
Третьего октября, в субботу, инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "Toyota" 45-летнего водителя в состоянии опьянения. Инцидент произошел в селе Кончезеро Кондопожского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.
Нарушителя ожидает суд. Ему грозит лишение водительских прав и крупный штраф.
Ранее сообщалось, что нетрезвого водителя задержали в Карелии по наводке бдительного гражданина.
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