Пьяный водитель попался в руки инспекторов в одном из районов Карелии

Автомобилисту, севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения, грозит лишение прав.

Третьего октября, в субботу, инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "Toyota" 45-летнего водителя в состоянии опьянения. Инцидент произошел в селе Кончезеро Кондопожского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Нарушителя ожидает суд. Ему грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что нетрезвого водителя задержали в Карелии по наводке бдительного гражданина.