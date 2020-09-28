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Нетрезвого водителя задержали в Карелии по наводке бдительного гражданина

Новости. Происшествия
08:05, 29 Сентября 2020
фото: полиция Прионежского района
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Автоинспекторы задержали пьяного водителя в Прионежском районе Карелии после сообщения гражданина.

Как рассказали в полиции Прионежского района, 27 сентября около 23 часов к наряду ДПС на маршруте патрулирования обратился мужчина, который сообщил, что по федеральной трассе "Кола" едет автомобиль ВАЗ-2115, и водитель машины предположительно пьян.

Автоинспекторы выехали в указанном направлении и через некоторое время увидели подходящий под описание автомобиль и проследовали за ним. Водитель автомобиля был остановлен. Алкотестером было зафиксировано состояние опьянения, к тому же 33-летний нарушитель не получал водительского удостоверения.

Автомобиль нарушителя был отправлен на штрафстоянку, а водитель привлечен к административной ответственности (влечет за собой административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф 30 000 рублей).

Днем ранее в поселке Деревянное около 21 часа наряд ДПС Прионежского района отстранил от управления автомобилем ВАЗ_2109 43-летнего водителя в состоянии опьянения.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, а его автомобиль поместили на штрафстоянку. Водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления.

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