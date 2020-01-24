Более 40 водителей маршруток в Петрозаводске оказались нарушителями

Госавтоинспекция Петрозаводска выявила более сорока нарушителей среди водителей маршруток в рамках проведения мероприятия "Безопасный автобус".

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, по итогам профилактического мероприятия 43 водителя автобусов привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в отношении 6 должностных лиц автопредприятий вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Мероприятие "Безопасный автобус" проходило в Петрозаводске с 21 по 23 января. В ходе него автоинспекторы проверили маршрутные автобусы на выпуске на линию, провели массовую проверку автобусов на пункте прибытия междугородных и пригородных маршрутов, совместно с сотрудниками МУГАДН провели рейды на конечных остановках маршрутного транспорта, контролировали соблюдение ПДД водителями на маршрутах патрулирования.

Ранее сообщалось о том, что водитель маршрутки в Петрозаводске кинул в лицо пассажирке мелочь, которой она расплатилась за проезд