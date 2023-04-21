Более 430 млн рублей заплатили за пользование лесами Карелии

За пять месяцев нынешнего года в бюджет республики поступило около 436 миллионов рублей в качестве платы за пользование лесами.

Как следует из данных минфина Карелии, объем лесных платежей остался примерно на уровне аналогичного прошлогоднего периода. Об этом пишет «Жизнь и кошелек».

При этом расходы карельской казны на лесное хозяйство стали меньше. За январь–май нынешнего года объем этих ассигнований составил около 445 миллионов рублей, что на 9% ниже, чем за пять месяцев 2022 года.