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Более 440 млн рублей перевели держатели цифровых карт Сбера в Карелии в 1 квартале 2021 года

Новости. Общество
09:32, 13 Мая 2021
фото: © istockphoto.com/Jacob Ammentorp Lund
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Более 440 млн рублей перевели жители Карелии с помощью цифровых карт Сбера за первые три месяца 2021 года.

Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего это переводы физическим лицам, но растёт популярность платежей в пользу юрлиц: с начала 2021 года жители региона осуществили коммунальные платежи почти на 30 млн. рублей — это в 3 раза больше, чем в первом квартале 2020 года.

Общее количество карт без физического носителя в республике превысило 14 тысяч, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цифровая карта выпускается на базе платежной системы Visa сроком на три года. Её оформление и активация занимает всего пару минут, не требуют выпуска на материальном носителе, а обслуживание составляет 0 рублей в год. При этом функционал такой карты приравнивается к обычной, эмитированной банком в пластике. Цифровые карты Сбербанка могут быть как кредитными, так и дебетовыми. Для расчетов в торговых точках карту необходимо загрузить в мобильный кошелек — SberPay, Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay.

«Сбербанк еще в прошлом году взял курс на собственную системную ESG-трансформацию, одно из направлений которой — снижение собственного влияния на окружающую среду. Цифровая карта совмещает в себе функционал платежного инструмента и при этом безвредна для экологии. Для нас важно, что этот продукт оказался востребованным среди наших клиентов, снижая таким образом выработку пластика», – сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Узнать ещё больше о стратегии устойчивого потребления вы сможете на Зеленом Марафоне Сбера, который состоится 5 июня при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» в 180 городах. Список городов и условия участия размещены на сайте: greenmarathon.ru

А уже сейчас присоединяйтесь к экоакциям и челленджам в мобильном приложении «Зеленый Марафон», которое доступно по ссылке, а также в App Store и Google Play.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-13 09:42:07
Наличные деньги не нужны. Мы, коты, совсем без денег обходимся, - сказал мой кот.))
Гость
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