Более 4,5 тысяч безработных в Карелии открыли свой бизнес

В период с 2009 по 2017 гг. собственное дело при финансовой поддержке органов службы занятости населения республики открыли более 4500 жителей региона.

Начиная с 2009 года, затраты на поддержку предпринимательской инициативы безработных граждан составили около 271 млн рублей, сообщают в министерстве экономического развития и промышленности.

Размер единовременной финансовой помощи на организацию собственного дела составляет 12-кратную максимальную величину пособия по безработице (58800 рублей).

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".