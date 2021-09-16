Более 45 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Карелии

По официальным данным на три часа дня, в Карелии на избирательные участки явились более 45 тысяч человек.

По данным Центральной избирательной комиссии Карелии на 15-00, явка на выборах в Госдуму России, Заксобрание Карелии, а также по ряду муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет составила 8,9%.

В первый день трехдневной избирательной процедуры проголосовали 45 205 избирателей.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.



Голосование проходит в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.