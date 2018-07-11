Более 500 тыс. рублей будет выделено из бюджета Карелии на подготовку реконструкции особняка в Москве

Официальное представительство Карелии при президенте РФ в Москве приступило к подготовке реконструкции особняка, который столичные власти передали под эти цели правительству РК.

Первым этапом станет выявление историко-культурной ценности здания и других объектов, распложенных на земельном участке на Садовнической улице в Москве.

Это следует из документации к аукциону по выбору подрядной организации, которая выполнит обследование.

Для этого предполагается провести историко-архивные и библиографические исследования, составить схемы поэтажных планов строений с указанием их периодизации, сохранившихся ценных элементов интерьеров и элементов здания.

За эту работу представительство заплатит 501,3 тыс. рублей, предусмотренных в бюджете Карелии на 2018 год.

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