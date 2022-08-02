Выяснилось, сколько денег потратили кандидаты в губернаторы Карелии перед тем, как сойти с дистанции

Претенденты на пост главы Карелии потратили из своих избирательных фондов 113 млн рублей на организацию предвыборной кампании.

Такая сумма указана в официальном отчете Центральной избирательной комиссии республики.

Больше всех израсходовал Михаил Федоров от партии «Новые люди» — 54,2 млн рублей, весь избирательный фонд. Он уже не участвует в предвыборной кампании. ЦИК отказала ему в регистрации из-за того, что он предоставил недостаточное количество достоверных подписей депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку.

На втором месте по сумме предвыборных расходов — действующий глава Карелии Артур Парфенчиков. Он потратил 47,4 млн рублей. А общий размер его избирательного фонда составлял 60,2 млн рублей. Он зарегистрирован в качестве кандидата.

Сколько денег израсходовали другие кандидаты, и кто из них сошел с дистанции, читайте в статье «Размер не имеет значения».