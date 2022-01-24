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Более 60 школьных классов в Карелии отправлены на дистант из-за роста коронавируса и ОРВИ

Новости. Общество
10:27, 25 Января 2022
фото: © Виталий Тимкив / РИА

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В школах и детских садах республики продолжают закрывать классы и группы из-за повышенной заболеваемости детей.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приостановлена деятельность 46-ти классов в 24-х школах в Петрозаводске и Сортавальском районе. Кроме того, закрыли 13-ти групп в 6-ти детских садах в столице Карелии, Сортавальском и Суоярвском районах.

По представленной информации, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 18 классов в 11 школах республики, 4-х групп в 12 детсадах в Петрозаводске и Беломорском районе.

Ранее сообщалось, за неделю рост ОРВИ и гриппа в Карелии составил почти 20 процентов.

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