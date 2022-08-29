Более 6.5 миллионов рублей потратили жители Карелии на реабилитацию по электронным сертификатам

С начала 2022 года жители Карелии получили более 300 электронных сертификатов на покупку средств реабилитации.

В карельском отделении Фонда соцстрахования рассказали об обеспечении жителей Карелии, имеющими инвалидность, техническими средствами реабилитации.

Ежегодно такими техническими средствами обеспечивается порядка 7 тысяч жителей республики. С прошлого года появился дополнительный механизм — электронный сертификат, с помощью которого можно за считанные дни приобрести необходимые средства реабилитации.

Как рассказали в Фонде, электронный сертификат формируется в течение 5 дней после подачи заявления. Активация денег на карте происходит во время покупки, оплата идет сразу продавцу.

«Жителям республики уже оформлено более 300 электронных сертификатов на сумму свыше 6,5 миллионов рублей. С каждым месяцем их количество растет, что говорит о востребованности этого современного платежного сервиса среди граждан с инвалидностью. Чаще всего с помощью электронного сертификата люди покупают слуховые аппараты, опорные трости, ортопедическую обувь и коляски. Это — самый быстрый и удобный способ получения изделий», — рассказала заместитель управляющего отделением Фонда Екатерина Алферова.

Дополнительную информацию о торговых точках и перечне технических средств можно узнать в электронном каталоге Фонда. Также работает «горячая линия»: 8 (8142) 79-10-38.