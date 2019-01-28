Более 700 заключенных освободились по УДО в Карелии в 2018 году

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Условно-досрочно из учреждений УФСИН в 2018 году освобожден 741 осужденный, в 2017 году эта цифра составляла 670.
Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Карелии, однако не всем был дан этот шанс - в 2018 году 247 осужденным суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Также, по концу срока отбывания наказания из исправительных учреждений в прошлом году освободилось 829 человек.
Большую роль в исправлении осужденных играют социальные работники и начальники отрядов, которые оказывают помощь в восстановлении необходимых документов, помогают в поддержании социально-полезных связей.
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