Более 700 заключенных освободились по УДО в Карелии в 2018 году

Условно-досрочно из учреждений УФСИН в 2018 году освобожден 741 осужденный, в 2017 году эта цифра составляла 670.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Карелии, однако не всем был дан этот шанс - в 2018 году 247 осужденным суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Также, по концу срока отбывания наказания из исправительных учреждений в прошлом году освободилось 829 человек.

Большую роль в исправлении осужденных играют социальные работники и начальники отрядов, которые оказывают помощь в восстановлении необходимых документов, помогают в поддержании социально-полезных связей.