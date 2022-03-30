Более тысячи человек из Карелии призовут в армию

Республиканский военком не ожидает роста числа уклонистов от военной службы.

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев собирался подвести на брифинге 6 апреля итоги осенней призывной кампании прошлого года и рассказать журналистам о начавшемся весеннем призыве, однако большая часть вопросов полковнику Артемьеву касалась участия военнослужащих из республики в российской «спецоперации» на Украине. Военком не стал комментировать публикации в СМИ и социальных сетях о карельских призывниках, которые могли оказаться на украинской территории, подчеркнув несколько раз, что у него таких данных нет.

«Информации о том, что кто-то из наших солдат по призыву находится там у меня нет, и ее быть-то не может, — заявил полковник Артемьев. — Армия состоит не из одного, не из двух, не из трех человек. Это структура, состоящая из многих структур, и каждая структура в рамках своих обязанностей занимается своим. Я не ухожу от ответа на вопрос, но если я буду знать все, то это невозможно, во-первых, а, во-вторых, в этом и нет необходимости».

Как сообщил военком Карелии, нынешней весной в республике планируется призвать на военную службу более тысячи человек.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».