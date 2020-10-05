Больницы будут сообщать о неопознанных пациентах в полицию

Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, больницы будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах, чтобы облегчить поиск пропавших людей.

"Правительство совершенствует организацию поиска пропавших людей. Ведем эту работу по поручению президента. Теперь больницы и другие медицинские организации будут сообщать в полицию о пациентах, чью личность не удается установить", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Как пишет "Интерфакс", Мишустин отметил, что речь идет о потерявших память, а также о людях без сознания, детях или пожилых гражданах, которые не могут о себе ничего сообщить.

По его словам, сейчас медицинские работники информируют правоохранительные органы лишь о тех, кто пострадал из-за правонарушений. "Данные о неопознанных пациентах подпадают под врачебную тайну. Это решение поможет родственникам, волонтерам и полиции быстрее находить пропавших людей", - рассказал премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить правовое регулирование вопросов предоставления информации добровольческим организациям, занимающимся поиском пропавших без вести людей.

Он также поручил разработать меры для повышения точности определения местоположения абонентов мобильной связи в целях более оперативного проведения поисково-спасательных работ.

В частности, правительству необходимо обеспечить правовое регулирование формирования и ведения единой федеральной базы данных, предназначенной для предоставления необходимой информации организациям, занимающимся поиском пропавших людей.

Эта база должна содержать информацию о находящихся в медорганизациях пациентах без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся там малолетних детях. Эти вопросы должны быть урегулированы до 1 ноября.

В свою очередь, меры, направленные на использование мобильной связи для определения местоположения абонента, должны быть разработаны до 30 ноября.

В июне во время встречи с представителями Общественной палаты президенту рассказали о том, что ежегодно в стране пропадают десятки тысяч людей, имеющих при себе мобильные телефоны. Определение местоположения человека по сигналу мобильного телефона позволило бы быстрее его найти, и такая возможность есть в системе "112", рассказали президенту.

Главе государства пояснили, что законодательно этот вопрос до конца не урегулирован.