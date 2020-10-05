890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске оштрафованы 13 водителей, проехавших по "встречке" 4
Сегодня 12:00
Женщина убила и расчленила любовника, чтобы выйти замуж за отца 5
05.10.2020 23:30
Власти Петрозаводска не принимают у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки 27
Сегодня 07:15
Карельские депутаты поддержали отмену "особых условий" соцподдержки пенсионеров - бывших силовиков 18
Сегодня 15:08
Раскоп на площади Кирова в Петрозаводске засыпали щебнем (ФОТО) 18
Сегодня 15:23

Больницы будут сообщать о неопознанных пациентах в полицию

Новости. Общество
22:00, 06 Октября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, больницы будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах, чтобы облегчить поиск пропавших людей.

"Правительство совершенствует организацию поиска пропавших людей. Ведем эту работу по поручению президента. Теперь больницы и другие медицинские организации будут сообщать в полицию о пациентах, чью личность не удается установить", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Как пишет "Интерфакс", Мишустин отметил, что речь идет о потерявших память, а также о людях без сознания, детях или пожилых гражданах, которые не могут о себе ничего сообщить.

По его словам, сейчас медицинские работники информируют правоохранительные органы лишь о тех, кто пострадал из-за правонарушений. "Данные о неопознанных пациентах подпадают под врачебную тайну. Это решение поможет родственникам, волонтерам и полиции быстрее находить пропавших людей", - рассказал премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить правовое регулирование вопросов предоставления информации добровольческим организациям, занимающимся поиском пропавших без вести людей.

Он также поручил разработать меры для повышения точности определения местоположения абонентов мобильной связи в целях более оперативного проведения поисково-спасательных работ.

В частности, правительству необходимо обеспечить правовое регулирование формирования и ведения единой федеральной базы данных, предназначенной для предоставления необходимой информации организациям, занимающимся поиском пропавших людей.

Эта база должна содержать информацию о находящихся в медорганизациях пациентах без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся там малолетних детях. Эти вопросы должны быть урегулированы до 1 ноября.

В свою очередь, меры, направленные на использование мобильной связи для определения местоположения абонента, должны быть разработаны до 30 ноября.

В июне во время встречи с представителями Общественной палаты президенту рассказали о том, что ежегодно в стране пропадают десятки тысяч людей, имеющих при себе мобильные телефоны. Определение местоположения человека по сигналу мобильного телефона позволило бы быстрее его найти, и такая возможность есть в системе "112", рассказали президенту.

Главе государства пояснили, что законодательно этот вопрос до конца не урегулирован.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-06 22:30:21
Ну и ну. Современное государство в своем любимом семнадцатом веке.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)

Аналитика

05.10.2020 11:21
Обществоведение
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Петрозаводский гинеколог Алексей Иванов о деликатных женских проблемах, новых методиках и любви к профессии.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:19
Без политики
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 1
Российский участник международного проекта по развитию гастрономического туризма попросил прекратить распространение буклета с рецептами.
"Это было великое закрытие!" 12
02.10.2020 12:50
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 18
23.09.2020 11:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»