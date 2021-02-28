Больше ни на кого не надеются: жители Петрозаводска вышли с лопатами на уборку снега (ВИДЕО)

В новом микрорайоне Петрозаводска мужчины сами расчистили двор от снега, чтобы завтра машины и люди могли выйти на работу.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанка разметила фото и видео, как добровольцы с лопатами чистят Скандинавский проезд от снега.

"Дороги во дворах этой зимой... нет слов. Каждый день автомобилисты мучаются, застревают, просят помощи толкнуть, - написала автор сообщения. - Люди, ответственные за уборку снега, вы за что зарплату получаете? Скандинавский проезд. Хочется лично от себя выразить благодарность за трудолюбие и неравнодушие, спасибо, что вы есть".

Ранее сообщалось, что двор в центре Петрозаводска тоже почистили горожане-добровольцы, чтобы утром в понедельник у детского сада не было коллапса.