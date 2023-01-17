Больше половины жителей Петрозаводска согласны задерживаться на работе дольше положенного

Работать после окончания рабочего дня готовы 54% жителей Петрозаводска.

Но они считают, что это должно быть исключением из правил, только в случае острой необходимости.

Такой вывод следует из результатов опроса жителей города, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob.

В том, что работа — это важная часть жизни, а потому нужно регулярно трудиться и послеокончания рабочего дня, убеждены лишь 8% респондентов.

Категоричное мнение, что нужно выполнять все задачи исключительно в рабочее время, высказали 38% опрошенных.

Но в реальности многие вынуждены задерживаться на работе: 19% респондентов приходится перерабатывать ежедневно, еще 24% делают это несколько раз в неделю.