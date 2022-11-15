Больше всего не любят свою работу в Карелии юристы, бухгалтеры и медики

Служба исследований сервиса по трудоустройству hh.ru провела опрос среди жителей Карелии и выяснила, любят ли они свою работу.

Положительно на этот вопрос ответили 43% жителей Карелии (в среднем по России любовь к работе испытывают 39% опрошенных). При этом еще 30% трудящимся в Карелии их работа не нравится (по России — 36%). Еще 27% затруднились ответить.

Отношение людей к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом: так, среди респондентов 18-24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних — 36%, среди респондентов 35-44 лет — уже 42%, среди 45-54-летних — 44%, а среди тех, кто старше 55 лет — сразу 64% готовы признаться в любви к работе.

Сказывается и профессиональная сфера опрошенных. Так, о любви к работе чаще всех говорили респонденты из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «Наука, образование» (55%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52%). В свою очередь, в нелюбви к работе чаще других признавались юристы (51%), бухгалтеры (41%) и медики (39%).

В то же время, 41% трудящихся в Карелии полагают, что в принципе работать на нелюбимой работе неправильно, она должна нравиться. Среди оставшихся респондентов ещё 40% считают нормальным трудиться на нелюбимой работе, если очень нужны деньги, а 24% считают такой вариант допустимым в начале карьеры. И лишь 8% уверены, что в целом любить свою работу вовсе необязательно и трудиться там, где тебе не нравится, вполне нормально.

Несмотря на это, большинство жителей при определенных обстоятельствах готовы трудиться и на нелюбимой работе. Лишь 22% сообщили, что такой вариант для них однозначно неприемлем ни при каких условиях. Среди остальных вариантов (респонденты могли выбрать несколько) 48% готовы согласиться на нелюбимую работу, если будет хорошая зарплата, еще 33% пойдут на нелюбимую работу, если не будет выбора. Интересно, что 22% готовы терпеть нежеланную работу, если им будет нравиться коллектив, 21% — если будет перспектива построить карьеру.