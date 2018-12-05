Большегруз оставил без интернета половину микрорайона в Петрозаводске

На Старой Кукковке произошла авария, в результате которой без интернета осталась большая часть жителей микрорайона.

Во вторник в районе половины десятого вечера большегруз порвал ковшом линию оптоволокна, принадлежащую провайдеру Sampo.ru. В результате ЧП большая часть района до сих пор отключена от Интернета.

Как сообщили представители Sampo.ru, на данный момент специалисты работают на месте происшествия. Работу сети предполагается восстановить в течение рабочего дня.

Специалисты провайдера назвали аварию на Старой Кукковке очень серьезной.