Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям 8
06.11.2020 15:49
Глава Карелии объяснил, почему ограничения не коснулись учеников начальной школы
06.11.2020 20:36
Грабители из канализации вскрыли 20 банковских сейфов и уползли обратно в трубу 1
06.11.2020 19:10
Названы продукты, запрещенные при коронавирусе 3
06.11.2020 19:40
Глава штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии заболел COVID-19 7
06.11.2020 17:36
Умер Михаил Жванецкий 17
06.11.2020 15:47

Большинство жалоб населения Карелии на торговлю и услуги подтверждается проверками

Новости. Экономика
12:32, 07 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Загрузка...

В Управление Роспотребнадзора по Карелии за 9 месяцев 2020 года поступило 2160 обращений, связанных с нарушениями в сферах торговли и услуг, из них 73,7% подтвердились в результате проверок.

Об этом говорится в отчете Управления об итогах работы с обращениями граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений.

Общее число жалоб выросло на 28,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  Почти 60% из них касаются вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе, связанных с коронавирусом.

Также много жалоб на ухудшение условий проживания граждан в жилых помещениях, как правило, вызванных шумом от работы технологического оборудования, разгрузочно-погрузочных работ, режима или условий работы магазинов, кафе, предприятий, расположенных в жилых домах или на прилегающей территории.

Вопросы защиты прав потребителей содержались в 40,1% обращений. Каждое третье из них связано с приобретением некачественного товара.

Управление Роспотребнадзора по Карелии возбудило 79 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц.  По фактам нарушений направлены в суд 6 исков в защиту прав потребителей.

Кроме того, Управление направило юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 94 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-11-07 12:50:16
Гнётова не успевает отбиваться. Хе-хе-хе... ..., ... .(Лавров)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)

Аналитика

05.11.2020 16:17
Капитал
Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.
Дежавю 2
05.11.2020 15:43
Перемен требуют наши глаза! 6
05.11.2020 09:45
Батюшка, наденьте маску! 10
02.11.2020 11:17
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 11:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 9
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 12
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»