Большинство жалоб населения Карелии на торговлю и услуги подтверждается проверками

В Управление Роспотребнадзора по Карелии за 9 месяцев 2020 года поступило 2160 обращений, связанных с нарушениями в сферах торговли и услуг, из них 73,7% подтвердились в результате проверок.

Об этом говорится в отчете Управления об итогах работы с обращениями граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений.

Общее число жалоб выросло на 28,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Почти 60% из них касаются вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе, связанных с коронавирусом.

Также много жалоб на ухудшение условий проживания граждан в жилых помещениях, как правило, вызванных шумом от работы технологического оборудования, разгрузочно-погрузочных работ, режима или условий работы магазинов, кафе, предприятий, расположенных в жилых домах или на прилегающей территории.

Вопросы защиты прав потребителей содержались в 40,1% обращений. Каждое третье из них связано с приобретением некачественного товара.

Управление Роспотребнадзора по Карелии возбудило 79 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц. По фактам нарушений направлены в суд 6 исков в защиту прав потребителей.

Кроме того, Управление направило юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 94 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.