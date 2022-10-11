Большое кино вернулось в один из районов Петрозаводска

В ТРЦ «Тетрис» в столице Карелии открылся "Дом культуры" с кинотеатром и арт-пространством.

В торгово-развлекательном центре «Тетрис» на улице Мерецкова, 11 в Петрозаводске, где ранее находился кинотетр «Мираж», открылись три кинозала по 120 мест. Сейчас в прокате российская картина «Сердце Пармы» (16+), экранизация одноименного исторического романа Алексея Иванова о покорении Москвой Великой Перми.



Также идут показы фильмов «Она» (16+), «Лавстори» (16+), «Иван Семенов: школьный переполох» (6+), «Грязь» (18+), мультфильмов «Я краснею» (6+) и «Мульт в кино» (0+). Организаторы обещают новинки голливудской и европейской киноиндустрии.



На следующей неделе, с 21 по 23 октября, в «Тетрисе» покажут «Ночь пожирателей рекламы». Начало сеансов в 20:00.

Но на пятом этаже ТРЦ «Тетрис» расположились не только кинозалы. Здесь организовано арт-пространство для всей семьи. Что именно ждет посетителей на пятом этаже, читайте здесь.