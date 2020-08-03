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Бомж в Петрозаводске оставил строителей без одежды и инструмента

Новости. Криминал
15:19, 04 Августа 2020
фото: © pxhere
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Оперативники Петрозаводска раскрыли кражи с крупным ущербом, сообщили в МВД Карелии.

В дежурной части полиции Петрозаводска в конце июля было зарегистрировано два факта хищений из бытовок, расположенных на строительных площадках микрорайонов Кукковка и Ключевая.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 34-летний подозреваемый, не имеющий определенного места жительства.

Полицейским мужчина сознался в содеянном. По его словам, сначала он проник на строящийся объект в микрорайоне Кукковка. Там отыскал бытовку. Вскрыв ее, непрошенный гость обнаружил бензо- и электроинструменты, похитил их и вызвал такси. При этом, чтобы не вызвать подозрений у водителя, бомж сообщил, что переезжает с одного строительного объекта на другой и перевозит свой скарб. Ущерб, заявленный по данному факту кражи, составляет 90 тысяч рублей.

На втором строительном объекте подозреваемый также отыскал бытовку. Как выяснили правоохранители, гражданин похитил не только перфоратор и лазерный уровень, но и рюкзак, тапки и куртку одного из рабочих. Облачившись в найденные вещи и спрятав похищенное в рюкзак, покинул стройку.

В дальнейшем инструменты визитер строек сбыл ранее незнакомым лицам, а средства потратил на алкоголь и закуску. Куртку, рюкзак и тапки были выброшены.

Подозреваемый задержан. Два уголовных дела возбуждены по фактам краж, совершенных с незаконными проникновениями в помещения.

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