Борьба с двумя незаконными свалками в Карелии увенчалась успехом

Несанкционированные свалки в Прионежском районе были ликвидированы благодаря настойчивости судебных приставов, сообщили в пресс-службе ведомства.

На исполнении в отделении судебных приставов Прионежского района находилось производство с требованием обязать общество с ограниченной ответственностью ликвидировать две несанкционированные свалки, расположенные на территории Деревянского участкового лесничества.

Руководство ООО неоднократно обращалось в Прионежский районный суд с заявлением о предоставлении отсрочки, которое суд удовлетворил. После истечения срока отсрочки выяснилось, что должник убрал лишь одну из двух имеющихся свалок.

Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в срок до 30 дней. Однако суд вновь предоставил должнику отсрочку. Представители общества показали приставу копию договора, заключенного с ООО «Петрозаводское ДРСУ» на вывоз мусора с указанной территории.

Между тем «Прионежское центральное лесничество» указало, что работы по ликвидации свалки не ведутся. Поскольку дожник и после этого не исполнил решение суда, ему был выписан административный штраф на 30 тысяч рублей.

Должник по-прежнему не исполнял решение суда, и пристав вынес постановление о взыскании на расчетные счеты общества в банках. Но даже после этого оказалось, что свалка не ликвидирована.

Судебный пристав составил и направил на рассмотрение в суд протокол об административном правонарушении, наказание за которое уже предусматривало штраф до миллиона рублей либо приостановление деятельности общества. После этого организация-должник вновь обратилась в суд с просьбой об отсрочке, которая была предоставлена до 1 июля 2021 года.

В итоге в начале июня несанкционированная свалка была ликвидирована.