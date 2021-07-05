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Борьба с двумя незаконными свалками в Карелии увенчалась успехом

Новости. Общество
15:30, 05 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Несанкционированные свалки в Прионежском районе были ликвидированы благодаря настойчивости судебных приставов, сообщили в пресс-службе ведомства.

На исполнении в отделении судебных приставов Прионежского района находилось производство с требованием обязать общество с ограниченной ответственностью ликвидировать две несанкционированные свалки, расположенные на территории Деревянского участкового лесничества.

Руководство ООО неоднократно обращалось в Прионежский районный суд с заявлением о предоставлении отсрочки, которое суд удовлетворил. После истечения срока отсрочки выяснилось, что должник убрал лишь одну из двух имеющихся свалок.

Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в срок до 30 дней. Однако суд вновь предоставил должнику отсрочку. Представители общества показали приставу копию договора, заключенного с ООО «Петрозаводское ДРСУ» на вывоз мусора с указанной территории.

Между тем «Прионежское центральное лесничество» указало, что работы по ликвидации свалки не ведутся. Поскольку дожник и после этого не исполнил решение суда, ему был выписан административный штраф на 30 тысяч рублей.

Должник по-прежнему не исполнял решение суда, и пристав вынес постановление о взыскании на расчетные счеты общества в банках. Но даже после этого оказалось, что свалка не ликвидирована.

Судебный пристав составил и направил на рассмотрение в суд протокол об административном правонарушении, наказание за которое уже предусматривало штраф до миллиона рублей либо приостановление деятельности общества. После этого организация-должник вновь обратилась в суд с просьбой об отсрочке, которая была предоставлена до 1 июля 2021 года.

В итоге в начале июня несанкционированная свалка была ликвидирована.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-07-05 16:57:30
теперь стала одна большая... Грудинин в помощь
театральный критик
2021-07-05 16:28:00
яблочный депутат рогалевич раньше очень любил свалки фотографировать. Но не в Сегеже, где его народ избрал депутатом в ЗС Карелии, а в Петрозаводске, где он удачно пристроился на бюджетную должность.
Гость
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